بالصور .. انطلاق فعاليات مؤتمر “التحكيم بين الواقع والمأمول” بكلية الحقوق جامعة أسيوط

قال الدكتور ناصر عثمان رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة أسيوط إن التحكيم هو طوق النجاة في الفصل في النزاعات الكبرى التي تنشأ بين الشركات أو الدول أو الهيئات الدولية لسرعته في الفصل في النزاعات وسريته ومرونته وعدم افتقاده لشرط المصداقية بالإضافة إلى التخلص من الرقابة اللاحقة .

> جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي التاسع عن “التحكيم بين الواقع والمأمول” والذي تستضيفه كلية الحقوق في الفترة من 28 إلى 29 ابريل الجاري تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط والدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر بمشاركة كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية والعربية والجهات والهيئات القضائية بمصر والدول العربية ونقابات المحامين وهيئة الاستثمار والبنوك والشركات ونقابتي المهندسين والمحاسبين .

> وأشار رئيس قسم القانون الخاص إلى أن المادة 10 من القانون المصري الخاص بالتحكيم تناولت طرق استخدام التحكيم في الفض في المنازعات وكيفية استخدامه في حالة النزاع في المحاكم في بعض المنازعات .

> جدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام يناقش ماهية التحكيم بصفته طريقا من طرق فض المنازعات من خلال 5 محاور رئيسية للمؤتمر تمثلت في اتفاق التحكيم ،وتقييم نظام التحكيم في مصر والدول العربية .وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم وحجية وتنفيذ أحكام التحكيم .