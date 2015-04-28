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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسوهاج إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

اصيب ثلاثة اشخاص فى مشاجرة بسبب مشادة كلامية بناحية مركز المنشاة بسوهاج ،
> كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاة بوقوع مشاجرة ببندر المنشاة ،
> بالانتصال وبالفحص تبين أنها بين كل من :- طرف أول ( أحمد عشري محمود 29 سنة عامل مصاباً بجرح بمفصل الكوع) ،
> و طرف ثان ( عمرو شريف عليان 25 سنة عامل مصاباً بجرح بفروه الرأس ،و عصام ناصر صديق 28 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي بكف اليد) والطرفان يقيمان بذات الناحية وتبين ان سبب المشاجرة مشادة كلامية تطورت لمشاجرة .
> بسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته .
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعـة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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