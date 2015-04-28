بالصور: هل هذا الطفل هو شقيق الأمير جورج؟

في الوقت الذي ينتظر العالم بأسره قدوم شقيق أو شقيقة الأمير George، ظهر الطفل Tommy Cox الذي يشبه الأمير الصغير إلى حدّ التفكير بأنه شقيقه.

وقد ادّعت السيدة التي تُدعى أيضاً Kate بأن ابنها Tommy البالغ من العمر عامين من "كولشتر"، يشبه الأمير George ابن الأمير William وزوجته Kate Middleton.

وقالت:" بالرغم من أنّ ابني لا يسلك سلوك الأمراء فإنه عندما ارتدى ملابس شبيهة بملابس الأمير George في جلسة تصويره الأخيرة أصبح كتوأمه".

وبالفعل يمتلك الطفل نفس العيون البنية والخدود الوردية للأمير، وكذلك تصفيفة الشعر والابتسامة الطريفة.

بدوره، أكد والد الطفل أنّ المارة يوقفونه لالتقاط الصور مع طفله مدّعين أنه يشبه الأمير.

يُذكر أن Kate Middleton تخطّت حتى الآن اليوم الخامس لموعد ولادتها، ما يؤكد فرضية أنها تنتظر يوم غد في 29 أبريل لكي تنجب طفلها الثاني في ذكرى زواجها الرابعة.