سلمى حايك تفتتح العرض الأول لفيلم "النبي" في بيروت

افتتحت النجمة العالمية Salma Hayek العرض الأول لفيلمها السينمائي العالمي الجديد "النبي" المقتبس من كتاب اللبناني جبران خليل جبران في أسواق بيروت، في حدث هو الأوّل من نوعه في لبنان.

فبعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته والعرض الأول للفيلم أمام الصحافة، تألّقت Salma على السجادة الحمراء بفستان من تصميم إيلي صعب الذي رافقها.

وحضرت النجمة اللبنانية الأصل عرض الفيلم برفقة والدها رجل الأعمال اللبناني سامي حايك ومخرج الفيلم روجر اليس والموسيقي غابريال يارد، إضافة إلى شخصيات سياسية وإعلامية وفنية من لبنان.

كما حضرت السيدة فاطمة الرميحي مديرة معهد الدوحة للفيلم في قطر، التي لولا دعمها لما وجد هذا الفيلم، حسب ما أكدت Salma.

وبعد العرض، توجّهتSalma إلى الـ"ڤيلا روز" في بيروت لحضور عشاء ومزاد خيريّ لجمعية "ذي التيمات غيفت"، والذي ذهب ريعه إلى مركز عناية الأطفال المصابين بالسرطان في بيروت.

يُذكر أنّ النجمة المكسيكة ذات الأصول اللبنانية Salma Hayek ستكون الليلة في 28 أبريل ضيفة الإعلامي مارسيل غانم في حلقة خاصّة وحصريّة ومسجّلة، بعد أن واكب زيارتها، وقدّم لها وثيقة تؤكّد أنها لم تزل مسجّلة على لائحة نفوس أبناء بلدتها "بعبدات"، في جبل لبنان.