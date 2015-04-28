رغم الظروف الأليمة نورا رحال تقدّم مسرحية استعراضية في دمشق

تستعد الفنّانة السّوريّة نورا رحّال لتقديم المسرحية الغنائية الاستعراضية "الطّريق إلى الشّمس"، مطلع شهر أيّار المقبل في دار الأسد للثقافة والفنون في دمشق.

وستستمر المسرحيّة الغنائيّة على مدار ثلاثة أيّام متتالية، وهذا العمل من رؤية وإخراج: ممدوح الأطرش، نص وأشعار كفاح الخوص، وألحان: طاهر مامللي، وبطولة نورا رحال، وبمشاركة واسعة لنجوم الدراما والغناء السوريين، وبمشاركة ثلاثين راقص وراقصة و ثلاثين عازف وعازفة وعشرين مغنٍ من الكورال.

وعلى الصّعيد الدرامي، تشارك رحّال في المسلسل السوري "حرائر" عن نص عنود الخالد، ومن إخراج باسل الخطيب، وسيعرض العمل خلال موسم دراما رمضان 2015.