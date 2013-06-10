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مئات المعلمين يقتحمون ديوان محافظة المنوفية للمطالبة بالتثبيت

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مئات المعلمين يقتحمون ديوان محافظة المنوفية للمطالبة بالتثبيت مئات المعلمين يقتحمون ديوان محافظة المنوفية للمطالبة بالتثبيت
المتظاهرون: «يا ريس بينا وبينك يوم الدين».. والشرطة تلقى القبض على 6 معلمين بتهمة تخريب الممتلكات

كتب : محمود الحصرى وسحر عون: منذ 6 دقائق

اقتحم مئات المعلمين، المتعاقدين مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ديوان عام المحافظة، أمس، وحطموا جزءا من السور الخارجى، فى محاولة لمقابلة السكرتير العام للمحافظة للمطالبة بالتثبيت. وانتقل اللواء مجدى سابق، مساعد مدير أمن المنوفية، وألقت الشرطة القبض على 6 متظاهرين، بتهمة اقتحام المبنى وإتلاف ممتلكات عامة، منهم عماد الدين لطفى ومحمود محمد قاسم وأحمد حامد أبوطالب ومحمد خليل محمد السيد ومحمود زاهر.

وقال المتظاهرون إن مطالبهم تتلخص فى تعديل المسمى الوظيفى لهم من «معلم متعاقد» إلى «معلم مساعد» والتثبيت، مشيرين إلى أن صيغة التعاقد معهم كمعلم متعاقد لا تعطيهم الحق فى التثبيت، نظرا لوجود خطأ بالمسمى الوظيفى الذى تم تعيينهم عليه كـ«معلم متعاقد» وليس كـ«معلم مساعد»، مؤكدين ضرورة تغيير التعاقد لمعلم مساعد، طبقا لقانون 155 وقانون 93 لسنة 2007، ليمكن تعيينهم.

وردد المتظاهرون هتافات: «عيش حرية وعدالة اجتماعية»، و«عقد عقد عقد إيه.. يعملوا إيه الـ200 جنيه»، و«يا ريس يا ريس.. بنا وبينك يوم الدين»، ورفعوا لافتة كتبوا عليها «يا وزارة تيت تيت.. معتصمين حتى التثبيت».

من جانبه، أصدر اللواء ياسين طاهر، سكرتير عام المحافظة، تعليمات لمديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية، بإعداد مذكرة تتضمن بيانات المعلمين المتعاقدين بالتربية والتعليم والمطلوب تعيينهم بوظيفة معلم مساعد، وإرسالها مع كافة المستندات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى أنه ينتظر رد الجهاز.

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