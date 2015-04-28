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' بيللجريني لا يتحمل وحده مسؤولية ما حدث في سيتي '

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' بيللجريني لا يتحمل وحده مسؤولية ما حدث في سيتي ' ' بيللجريني لا يتحمل وحده مسؤولية ما حدث في سيتي '

دافع بابلو زاباليتا ظهير مانشستر سيتي عن مدربه مانويل بيللجريني الذي يتعرض للانتقادات بسبب ابتعاد الفريق عن المنافسة هذا الموسم.

سيتي فقد لقب الدوري الإنجليزي بشكل كبير والذي اقترب تشيلسي من حسمه، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد برشلونة بالخسارة ذهابا وإيابا.

وقال زاباليتا للصحفيين: "المدرب يستحق احترام أكثر من كل شخص أكثر من ذلك، فهو فاز معنا في أول مواسمه بالدوري وكأس الرابطة".

وتابع "لا يمكن أن نلوم بيللجريني فقط على النتائج، فاللاعبون أيضا لم يكونوا جيدين هذا الموسم. الكل مسؤول".

وواصل مضيفا "عندما تفشل في الفوز بالألقاب فهذا يكون محبطا قليلا للكل، ولكن علينا أن ننتظر لنهاية الموسم".

وأضاف متما "في نهاية الموسم، سيقوم الأشخاص المناسبون بتحليل كل ما سار بشكل خاطئ في الفريق. وسيقوم المسؤولون باتخاذ القرار المناسب".

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