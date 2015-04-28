وكيل دي بروين: سيكون عظيما لو حصل إبراهيموفيتش وكافاني على تمريراته

غازل باتريك دي كوستر وكيل أعمال البلجيكي كيفين دي بروين نجم فولفسبورج مسؤولي باريس سان جيرمان، لضم اللاعب الذي يلفت الأنظار في الدوري الألماني.

وزعم وكيل أعمال دي بروين أن سان جيرمان مهتم بالفعل بضم اللاعب صاحب الـ23 عاما، ولكنه أشار إلى أن سعره قد يصل إلى 60 مليون يورو.

وقال وكيل أعمال دي بروين لقناة "تي أف 1" الفرنسية: "سان جيرمان فريق جاذب لأي لاعب، فهم يمتلكون قيمة كبيرة في أوروبا".

وتابع "أيضا سان جيرمان فريق يمتلك طموحا كبيرا، وهو من الأندية التي يحبها دي بروين بكل تأكيد".

واستدرك مضيفا "سيكون عظيما لو هجوم سان جيرمان الذي يضم زلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني حصل على تمريرات مثل تلك التي يستطيع دي بروين لعبها".

وساهم دي بروين في 27 هدفا مع فولفسبورج في البوندزليجا من انتقاله من تشيلسي في يناير 2014.

وأتم وكيل اللاعب "لاعب مثل دي بروين سعره يصل إلى 60 مليون يورو في السوق حاليا، فالفرق التي تقول أنها ستقدم عرضا بـ30 مليون ليست جادة في الحقيقة".

وينتهي تعاقد دي بروين مع فولفسبورج في يونيو 2019.