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فان جال يرفض عودة تشيتشاريتو: هدف لا يغير أي شيء

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فان جال يرفض عودة تشيتشاريتو: هدف لا يغير أي شيء فان جال يرفض عودة تشيتشاريتو: هدف لا يغير أي شيء

رغم المستوى الجيد لخافيير هرنانديز في الأسابيع الأخيرة مع ريال مدريد، يرفض لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عودة المكسيكي الدولي إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

تشيتشاريتو يلعب مع ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ويعود بعدها إلى مانشستر يونايتد إن قرر النادي الملكي عدم دفع المبلغ المذكور في العقد والذي بحسب التقارير الصحفية يبلغ 20 ملايين يورو.

وتحدث فان جال عن اللاعب بعدما سجل هرنانديز لريال مدريد أهدافا حاسمة في الأسابيع الأخيرة، سواء بمرمى أتليتكو في دوري أبطال أوروبا أو في مرمى سيلتا فيجو في الليجا.

وقال فان جال: "هل حين يسجل لاعب هدفا كما فعل هرنانديز مع ريال مدريد يتغير حاله ورأيي فيه؟ لا أظن ذلك".

وتابع الهولندي المخضرم "سأعيد ما قلته لداني ويلبيك الذي كان يمر بنفس موقف هرنانديز. لا يجب أن تبقى بديلا وعليك أن تنظر لمستقبلك".

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن هرنانديز ليس في مخططات مانشستر يونايتد للموسم المقبل.

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