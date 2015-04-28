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دانتي: جوارديولا يستطيع أن يثق في قدراتي

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دانتي: جوارديولا يستطيع أن يثق في قدراتي دانتي: جوارديولا يستطيع أن يثق في قدراتي

يثق دانتي قلب الدفاع البرازيلي في أن مدرب فريقه بايرن ميونيخ لازال يثق في قدراته برغم هفوته القاتلة في مباراة بورتو البرتغالي.

دانتي كان سببا في خسارة بايرن ميونيخ خلال ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على أرض بورتو في ملعب دراجاو.

لكن بايرن ميونيخ فاز إيابا ونجح في تعويض إخفاقه ووصل لنصف النهائي في غياب دانتي وبمشاركة بادشتوبر الذي أصيب بعد ذلك.

وقال دانتي عن كل هذا لشبكة سبورت 1: "لم تكن الظروف سهلة بالنسبة لي بعد الخطأ الذي ارتكبته في مباراة بورتو. كان الخطأ واضحا ومسؤوليتي".

وتابع البرازيلي الدولي "لكن دفاع جوارديولا عني دعمني كثيرا. لقد لاحظ أن الأمر كان صعبا علي. لقد لعبت 3 مباريات جيدة ثم أخطأت خطأ واحدا أمام بورتو".

وأتم "كنت محبطا للغاية مما حدث لكني تحدثت مع المدرب وهذا ساعدني كثيرا. جوارديولا يستطيع أن يثق في قدراتي".

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