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مورينيو لمنتقديه: إلغوا الأهداف واعتبروا الفريق صاحب الاستحواذ الأكبر فائزا

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مورينيو لمنتقديه: إلغوا الأهداف واعتبروا الفريق صاحب الاستحواذ الأكبر فائزا مورينيو لمنتقديه: إلغوا الأهداف واعتبروا الفريق صاحب الاستحواذ الأكبر فائزا

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي اعتبار فريقه مملا، لأنه يلعب بطريقة دفاعية بعيدة عن الاستحواذ على الكرة.

تشيلسي اقترب من التتويج بالدوري، ولكن مع اتهامات دائمة باللعب بطريقة دفاعية بترك الاستحواذ على الكرة لمنافسيه والاعتماد على المرتدات.

وقال مورينيو للصحفيين: "أحيانا أسأل نفسي عن المستقبل، وأتخيل كرة القدم لعبة جميلة على عشب أخضر بدون أهداف حيث يفوز الفريق الذي يستحوذ أكثر على الكرة".

وتابع "الطريقة التي يحلل بها الناس أساليب اللعب والتي تستبعد الأهداف، مناسبة لكرة القدم التي يلعبونها على سطح القمر حيث الأرض غير ممهدة وتمتلئ بالحُفر".

وواصل موضحا "الكل يتحدث عن فريق تلعب بشكل رائع لأنها تمتلك استحواذا أكبر على الكرة، كأن تسجيل الأهداف ليس مهما. فهم يعتبرون فريقا يسجل عدد الأهداف التي نسجلها مملا عكس الفريق الذي يمتلك نسبة استحواذ على الكرة تصل إلى 70% ولا يسجل".

وخسر تشيلسي استحواذ الكرة أمام مانشستر يونايتد وفاز 1-0، وأمام أرسنال وتعادل سلبيا.

وأضاف مورينيو "من الممكن أن تكون قواعد كرة القدم بدون تسجيل أهداف عندما يلعب أحفادي، وسنستمتع فقط بمجموعة من اللاعبين يمررون الكرة فيما بينهم، ولكن عندما تكون اللعبة بدون أهداف ستقول أنها مملة وستتمنى عودة الأهداف".

وأتم "بالنسبة لي كرة القدم ستظل أن تضع الكرة في شباك منافسيك، وأن تبعدها عن مرماك".

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