جيرو: تشيلسي ممل؟ ترتيب الدوري يتحدث عنهم

رفض الفرنسي أليفر جيرو مهاجم أرسنال وصف تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي بالفريق الممل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فريقه لن يحاول نسخ طريقة لعب البلوز.

تشيلسي اقترب من التتويج بالدوري، ولكن مع اتهامات دائمة باللعب بطريقة دفاعية بترك الاستحواذ على الكرة لمنافسيه والاعتماد على المرتدات.

وتعرض جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي لهتافات من جماهير أرسنال في التعادل الأخير بينهم 0-0 في الدوري تتهمه باللعب الممل.

وقال جيرو للصحفيين: "تشيلسي ممل؟ لا أعرف ولكن هناك جدول للترتيب يتحدث عن وضعهم".

وتابع "صحيح أنهم لا يلعبون بنفس الأسلوب الذي نلعب به، ولكننا لن نغير طريقتنا ولا هم سيغيرون طريقتهم على ما اعتقد".

وأوضح متما "اعتقد أنهم سعداء بما هم فيه، وإذا فازوا بالدوري. فماذا تستطيع أن تقول؟".