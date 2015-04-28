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مدينة الملك عبدالعزيز وعرب سات توقعان عقود أقمار صناعية بـ650 مليون دولار

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مدينة الملك عبدالعزيز وعرب سات توقعان عقود أقمار صناعية بـ650 مليون دولار مدينة الملك عبدالعزيز وعرب سات توقعان عقود أقمار صناعية بـ650 مليون دولار

الرياض /أ ش أ/

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) عقود تصنيع وإطلاق قمرين جديدين مع شركة لوكهيد مارتن وأريان سبيس ويقدر إجمالى الاستثمار فى هذين القمرين والشاملة التصنيع والإطلاق والتأمين فى المدار بـ 650 مليون دولار.
>ويلبى القمر الأول لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على الموقع 39 درجة شرقا بالمشاركة مع عرب سات، وتصنعه شركة لوكهيد مارتن الأمريكية الذى ستطلق عليه المدينة اسم القمر السعودى للاتصالات (SGS-1)، احتياجات خدمة قطاع الاتصالات والنطاق العريض فى المملكة العربية ، ويحمل هذا القمر حمولة خاصة لشركة هيلاس سات (المملوكة بالكامل لعرب سات) وسوف يوقع عقد الإطلاق هذا القمر مع شركة أريان سبيس الفرنسية.
>أما القمر الثانى فهو قمر عرب سات 6A على موقع عرب سات 30.5 درجة شرق الذى من شأنه أن يدعم المركز التنافسى لعرب سات ويؤهلها للبقاء كمزود أول فى السوق العربية وإفريقيا ودول الجوار للسعات القمرية والخدمات الفضائية المتطورة.
>وأوضح الأمير تركى بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة عملت للحصول على أفضل وأحدث التقنيات فى مجال الأقمار الصناعية والاستفادة من جميع الإمكانيات والقدرات فى المملكة التى أمنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لامتلاك أنظمة اتصالات فضائية متطورة وآمنة وتخدم شريحة كبيرة من القطاعات الحكومية والتجارية، استكمالا لعمل المدينة فى مجال توطين تقنيات الأقمار الصناعية وتطبيقاتها بالمملكة.
>وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع عرب سات يعزز المفهوم المتكامل مع أبرز المشغلين للاتصالات الفضائية بالمملكة والمنطقة بشكل عام وتلك الشراكة مع شركة لوكهيد مارتن أحد الشركات العريقة والرائدة فى مجال تصنيع الأقمار الصناعية وشركة تقنية الفضائية التى هى إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقنى (تقنية) والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لغرض الرفع من قدرات التصنيع المحلى للأقمار الصناعية بالمملكة.
>ومن جهته قال الرئيس التنفيذى لشركة تقنية الفضائية المهندس عبدالله بن محمد العصيمي، إن الشركة ستصبح من الشركات الرائدة فى مجال خدمات وتطبيقات الفضاء وستقدم خدمات الاتصالات واسعة النطاق للمناطق النائية والاستخدام البحرى والجوى لكل من القطاع الحكومى والخاص وأن الشراكة مع لكهيد مارتن لتصنيع الأقمار الصناعية ستوفر متطلبات أسواق الشرق الأوسط من الأقمار فى المدارات الثابتة والمدارات القريبة من الأرض والمحطات الأرضية.
>وبدوره قال الرئيس التنفيذى لعرب سات المهندس خالد بالخيور، إن توقيع عقود الأقمار الجديدة يمثل أهمية خاصة بالنسبة لعرب سات، حيث يعد تطويرا ناجحا للشراكة الإستراتيجية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التى بدأت منذ إطلاق القمر 5C عام 2011 م وأثمرت اليوم عن بناء قمر تجارى مشترك متكامل مع المدينة وهو القمر "SGS-1" على الموقع المداري39 درجة شرق، الذى من شأنه أن يلبى احتياجات المدينة لخدمة المملكة العربية السعودية، وستثمر الشراكة عن اتفاقية مع شركة تقنية الفضائية للتعاون فى مجال تقديم خدمات الاتصالات الفضائية.
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