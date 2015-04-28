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بالصور.. انطلاق فعاليات مؤتمر"التحكيم بين الواقع والمأمول" بجامعة أسيوط

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انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر العلمى التاسع بعنوان "التحكيم بين الواقع والمأمول" والذى تستضيفه كلية الحقوق جامعة أسيوط فى الفترة من 28 إلى 29 إبريل الجارى تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة، والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، بمشاركة كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية والعربية والجهات والهيئات القضائية بمصر والدول العربية ونقابات المحامين وهيئة الاستثمار والبنوك والشركات ونقابتى المهندسين والمحاسبين.

حرص كبير على الحضور -اليوم السابع -4 -2015
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حرص كبير على الحضور

وفى كلمته قال الدكتور ناصر عثمان محمد عثمان رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، إن التحكيم هو طوق النجاة فى الفصل فى النزاعات الكبرى التى تنشأ بين الشركات أو الدول أو الهيئات الدولية لسرعته فى الفصل فى النزاعات وسريته ومرونته وعدم افتقاده لشرط المصداقية، بالإضافة إلى التخلص من الرقابة اللاحقة.

جانب من الحضور -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الحضور

وأشار إلى أن المادة 10 من القانون المصرى الخاص بالتحكيم تناولت طرق استخدام التحكيم فى الفض فى المنازعات وكيفية استخدامه فى حالة النزاع فى المحاكم فى بعض المنازعات.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر هذا العام يناقش ماهية التحكيم بصفته طريقا من طرق فض المنازعات وما يتمتع به من مزايا تجعله يتفوق على غيره من الطرق البديلة، بالإضافة إلى رصد الصعوبات التى تواجهه على الصعيدين الداخلى والدولى، وذلك من خلال 5 محاور رئيسية للمؤتمر، تمثلت فى اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات التحكيم وحجية وتنفيذ أحكام التحكيم وتقييم نظام التحكيم فى والدول العربية.

منصة المؤتمر -اليوم السابع -4 -2015
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منصة المؤتمر


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مصر 365

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