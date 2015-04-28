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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء مبنى المدينة الجامعية

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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء مبنى المدينة الجامعية محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء مبنى المدينة الجامعية
تفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، سير العمل بالمرحلة الأولى بمبنى المدينة الجامعية (هــ) بمدينة الخارجة وهو تحت الإنشاء، والذى تمت إضافة مبلغ (9 مليون جنيه) مؤخرا لتعلية المبنى ثلاثة أدوار أخرى ليصبح (6 أدوار) بدلا من ثلاثة أدوار وإضافة مرافق وخدمات أخرى للمبنى، وبذلك تصبح إجمالى تكلفته حوالى (24,2 مليون جنيه) يتم التسليم بعد (28 شهرا).

وأشاد عشماوى خلال الزيارة بسير الأعمال هناك، وأثنى على الجهد المبذول، وشدد على المسئولين عن التنفيذ بضرورة الالتزام بالانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة حى يتم دخول المبنى الخدمة وذلك لاستيعاب الطاقة العددية للطلاب.

جدير بالذكر أن المبنى على مسطح 1600 متر مربع، ويضم غرف إقامة وصالات للأنشطة ومطعما للطلاب، وتم بدء الأعمال به فى ديسمبر 2014 ومن المقرر الانتهاء من المبنى ودخوله الخدمة التعليمية لعام 2016 المقبل.

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