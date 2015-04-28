"زراعة" الشرقية تنظم اجتماعا للمراكز الإرشادية بحضور 14 مرشدا زراعيا

أكد المهندس علاء عفيفى، مدير عام الزراعة والقائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم عقد الاجتماع الشهرى لمسئولى المراكز الإرشادية بالمحافظة، بحضور أربعة عشر من مسئولى المراكز الإرشادية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دور المرشد الزراعى فى النهوض بالزراعة من خلال نقل التوصيات الزراعية والبحثية بأسلوب ميسر وسهل إلى المزارعين ومتابعة العمليات الزراعية للمحاصيل المختلفة بداية من موسم زراعته ومراحل نموه والوصول إلى فرحة الحصاد المنشودة، وذلك من خلال تنفيذ خطة الندوات الشهرية التى تم وضعها مسبقا والزيارات المنزلية والحقلية للمرشد الزراعى.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ظهر اليوم، أنه تم التأكيد على الاهتمام بنظافة المراكز الإرشادية والقيام بالدور المنوطة به، وبذل المزيد من الجهد والعرق للنهوض بالمحاصيل الزراعية وتحقيق إنتاجية غير مسبوقة للفدان.

حضر الاجتماع المهندس محمد عبد الحميد، مدير الإرشاد بالشرقية، ورئاسة المهندس محمود محمد بندارى مسئول الإرشاد الزراعى بالشرقية ومسئول المركز الإرشادى لعمليات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتصويرها وإرسالها إلى المديرية.