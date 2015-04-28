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نادى مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط ينعون المستشار عنانى عبد العزيز

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نادى مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط ينعون المستشار عنانى عبد العزيز نادى مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط ينعون المستشار عنانى عبد العزيز
نَعى نادى مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية والذى وافته المنية صباح اليوم.

جاء ذلك فى البيان الصادر قبل قليل عن مكتب المستشار خالد بخيت رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط، وتضمن البيان الإشارة لدور الفقيد فى تقوية دور النيابة الإدارية فى الفترة الأخيرة فى مواجهة الفساد والتصدى له.

وأوضح المستشار ياسر لطفى سكرتير عام النادى، أن مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط يحتسبون عند الله تعالى الفقيد، وحيا بكل التقدير والعرفان روحه الطاهرة، مثمنا على دور الفقيد الذى سيسطره التاريخ بأحرف من نور فى ظل مرحلة فاصلة من تاريخ الوطن.

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