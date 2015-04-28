المؤبد لـ6 متهمين و10 سنوات لإثنين فى أحداث البياضية بالأقصر

أصدرت محكمة جنايات الأقصر حكما بالسجن المؤبد على 6 متهمين، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين فى أحداث البياضية جنوب الأقصر، والتى أسفرت عن مصرع سيدة وشاب عند مرورهما بالشارع أثناء الاشتباكات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد إمام قارون وعضوية المستشارين سالم عبد العزيز إسماعيل وأسامة عبد الخالق إبراهيم وأمانة سر عبد الفتاح سلطان وصلاح عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية التى تحمل رقم 4605 لسنة 2013 مركز الأقصر 1422 كلى إلى سبتمبر وأكتوبر من عام 2012 عندما اندلعت اشتباكات بين عائلتى الخولة والشيبانية بمدينة البياضية، تجددت عدة مرات واستخدم فيها الطرفان الأسلحة الآلية، ما أسفر عن مصرع شاب يدعى عبد الله م. عبد الجليل " 19 سنة " عامل من عائلة الحواكم التى لم تكن طرفا فى النزاع، وسيدة تدعى حنان . س. ب " 37 سنة " ربة منزل من عائلة الشيبانية، وإصابة حوالى 10 أشخاص أخرين من أبناء العائلتين وعائلات أخرى، حتى تدخلت أجهزة الأمن التى فرضت حينها حظر التجول.

وألقت القبض على 9 متهمين من المتورطين فى الأحداث ليحيلهم المحامى العام الأول لنيابات الأقصر إلى الجنايات التى أصدرت حكما بالمؤبد لكل من عبد الرحمن شوقى وأيمن حسين شافعى وصلاح حسن طه من عائلة الشيبانية ومدحت رمضان وأحمد محمد مصطفى ومحمود أحمد بدوى من عائلة الخولة و10 سنوات لكل من محمد حسن رشيدى من عائلة الشيبانية، ومحمد إسماعيل محمد من عائلة الخولة بينما توفى المتهم التاسع أثناء المحاكمة.