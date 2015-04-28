4 قضاة يقيمون دعوى جديدة تطالب بوقف إجراء انتخابات النادى

أقام أربعة قضاة دعوى قضائية لوقف انتخابات نادى القضاة المقرر إجراؤها يوم 29 مايو المقبل وإعادة فتح باب الترشح مرة ثانية.

واستند القضاة فى دعواهم التى حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية إلى أن فتح باب الترشح استمر لخمسة أيام فقط وليس ستة أيام، حيث إن بين تلك الأيام يوم إجازة رسمية وهو شم النسيم دون أن تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل.

ومقيمو الدعوى هم المستشارون وائل الشيمى رئيس محكمة، وأحمد فتحى عبد السلام رئيس محكمة، وأحمد عبد الجواد سليمان رئيس نيابة، ومحمد محمود قاضى.

كما استندت الدعوى إلى أن اللائحة لم تبين تفسيرا صريحا لعدد المرشحين على خلاف ما أراد المشرع مما نتج عنه إحجام أناس كثيرين عن الترشح.

ونظرت دائرة رجال القضاء هذه الدعوى اليوم مع الدعوى المقامة من المستشار زكريا شلش، لوقف الانتخابات استنادا إلى بطلان التعديلات المدخلة من النادى.