ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و2 كيلو بانجو فى القليوبية

تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط أحد العناصر الإجرامية التى تقوم بالاتجار فى المواد المخدرة والهارب من حكم 3 سنوات وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 2 كيلو جرام وسلاح نارى "بندقية خرطوش" محلية الصنع وعدد من الطلقات.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد إلقاء القبض على المتهم " أشرف ع م" 22 سنة عاطل المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 33732 جنايات مركز طوخ لسنة 2013م- مخدرات.. كلى رقم 1462 لسنة 2013، الحكم 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش محلية الصنع وعدد 4 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر سيد الشنوفى، مدير نيابة مركز شرطة طوخ، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.