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محافظ أسيوط يوافق على فتح مشروعات جديدة وحل مشكلات الصرف ببعض المناطق الصناعية

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محافظ أسيوط يوافق على فتح مشروعات جديدة وحل مشكلات الصرف ببعض المناطق الصناعية محافظ أسيوط يوافق على فتح مشروعات جديدة وحل مشكلات الصرف ببعض المناطق الصناعية

صورة أرشيفية

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على سرعة الانتهاء من أعمال مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المناطق الصناعية بالمحافظة مصدرا تعليماته لمسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمقاولون العرب بسرعة إنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة ودراسة امكانية تزويد المدن الصناعية باعمدة انارة بالطاقة الشمسية .

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة لدراسة بعض مشاكل المناطق الصناعية والموافقة على تشغيل بعض المشروعات ضمن جدول الاعمال ؛ وذلك بحضور اللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة واعضاء مجلس ادارة المناطق الصناعية ومسئولى الاستثمار وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاسكان وشركة المقاولون العرب وبعض رجال الاعمال والمستثمرين بالمحافظة .

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع موافقته على البدء فى اجراءات ترخيص عدد من المشروعات الصناعية بتلك المناطق وارجاء الموافقة على بعض المشروعات لحين تشكيل لجان فنية لإعادة دراسة تلك المشروعات بالاضافة الى اعلانه عن تكليف المكتب الاستشارى بكلية الهندسة بجامعة أسيوط لدراسة احتياجات المناطق الصناعية من كميات المياه العذبة وعدد الأبار المطلوبة ببعض المناطق لسد احتياجاتها من المياه العذبة.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص مساحات اراضى بالمناطق الصناعية لاقامة بعض المشروعات منها مشروعات الطوب الاسمنتى والبلدورات وتصنيع الاخشاب والموبيليا واكياس البلاستيك ومشروعات تصنيع الصابون ومستخلصات الاعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وتصنيع الكرسبى والشيبسى .

كما تم مناقشة بعض معوقات استكمال توصيل المياه العذبة لمنطقة الصفا الصناعية وعرب العوامر والانتهاء من محطات الصرف الصحى بمنطقتى عرب العوامر وبنى غالب والتى سيتم تشغيل محطات الصرف بها فى 30 يونيو 2015 بعد الانتهاء من مرحلة التجارب.

ومن جانبة أكد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة على استكمال محطة الطلمبات وتوصيل خط مياه إضافى لمنطقة عرب العوامر الصناعية بنهاية اغسطس 2015 .

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