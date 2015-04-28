رئيس جامعة بنى سويف يضع حجر أساس مبنى كلية التجارة الجديد

وضع الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، حجر الأساس لمبنى كلية التجارة الجديد بأرض الجامعة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

كما تفقد رئيس الجامعة، يرافقه د. محمد عبدالله – عميد كلية التجارة، د. شعبان مبارز – عميد الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، سعد زكريا – أمين عام الجامعة، عدداً من المنشآت الجديدة التى لم ينتهى العمل بها مثل، المدينة الجامعية للطالبات والملاعب الرياضية وحمامات السباحة، كليات الطب البيطرى، التربية، الآداب، مجمع المراكز البحثية، المكتبة المركزية والمبنى الإدارى لإدارة الجامعة، وذلك للوقوف على ما تم تشييده ومعرفة المعوقات التى تواجه استكمالها.

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