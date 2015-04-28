قبيلة «الترابين»: نتحرك بتنسيق مسبق مع القيادة العامة للجيش

أعلنت قبيلة الترابين، اليوم، فى بيان لها، أن ما تقوم به هو دفاع شرعى، وأوضح موسى الدلح أحد رموز القبيلة، أن البيان بيّن أن قبيلة الترابين لا تفعل شيئا دون تنسيق مسبق مع القيادة العامة لجيش مصر العظيم، وحتى بخصوص الصور والبيانات وكل شىء من أراد معرفة معلومات فعليه اللجوء للجهات المختصة بذلك وهو السيد المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة لجيش مصر العظيم، على حد نص البيان.

وأضاف البيان: ما تقوم به قبيلة الترابين وكافة أبناء القبائل والعائلات وشبابها الأحرار على أرض سيناء الطاهرة أرض المحبة والسلام هو دفاع شرعى عن أهلنا وبيوتنا وعارنا ومالنا يكلفه لنا الله وكافة الأعراف والقوانين الشرعية والوضعية لكافة البشر دون تمييز وهو الحق فى الحياة الكريمة الشريفة الآمنة وحتى فى ديننا الحنيف.

وتابع البيان، جمع الله سبحانه عز وجل مسألة الطعام والعيش مع الأمن وهذه حكمة ومغزى واضح لكل ذى عقل حين قال فى سورة قريش (فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) صدق الله العظيم.