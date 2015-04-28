عبدالله الريِّس: زايد أرسى دعائم الحفاظ على البيئة

أوضح عبدالله الريِّس، المدير العام للأرشيف الوطني، أن الدولة تسير في حفاظها على البيئة على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الحفاظ على البيئة واهتم بحمايتها، وعمل على تنميتها، وبفضل رؤيته المستنيرة وجهوده الدؤوبة أصبحت الدولة مثالاً نموذجياً يحتذى به في التغلب على الصعوبات وتحقيق النجاحات والإنجازات في كافة مجالات البيئة المتنوعة.

ويضيف الريِّس أن الشيخ زايد بن سلطان استطاع بسياسته ترويض البيئة الصحراوية والتغلب على طبيعتها الجافة، ودرجات الحرارة العالية لتتحول إلى جنات خضراء بعدما كانت رمالاً قاحلة، ويضيف أن هذا التحدي أحد أهم الإنجازات البيئية الخالدة للشيخ زايد، رحمه الله.

ويوضح الريِّس: «إن الأرشيف الوطني يستمد اهتمامه بالبيئة من اهتمام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي أدرك بذكائه الفطري ورؤيته الحكيمة أهمية الحفاظ على البيئة، وثرواتها الطبيعية حين قال: (إن اهتمامنا بالبيئة نابع من اهتمامنا بالإنسان أساساً، باعتباره الهدف الذي نركز عليه في مسيرتنا التنموية). وقد امتدت نظرته، طيب الله ثراه، إلى آفاق الإمارات؛ فإذا الصحراء ظلال وارفة بملايين الأشجار».

يذكر أن عبدالله الريِّس ضمن مشروع #وجوه_مضيئة الذي أطلقته جريدة «البيان» عبر موقعها الإلكتروني في السادس من إبريل الماضي وحشدت فيه 35 شخصية إماراتية مؤثرة لتبث رسائلها عبر الإنستغرام وفيس بوك وتويتر، لكي تحرض الناس على أن تنتهج الحفاظ على البيئة في حياتها اليومية، وتطمح إلى أن تكون أمثلة يحتذى بها. وبوسع القراء المشاركة عبر الوسم الخاص بالمشروع #وجوه_مضيئة حتى العاشر من مايو.