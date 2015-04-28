الخارجية الأردنية : نتابع اعتقال 6 أردنيين بالسعودية بتهم إرهابية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع مع سفارة المملكة بالرياض ، ما نشر عبر مواقع إلكترونية ، حول إعلان السلطات فى السعودية ، قبل يومين ، القبض على ستة أردنيين بتهم إرهابية ، ضمن حملة أمنية انطلقت منذ بداية العام الحالي.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت تقارير إخبارية نقلت أن الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من القبض على 811 متهما بالإرهاب ، من بينهم ستة أردنيين ، خلال الستة أشهر الماضية.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة صباح الرافعى فى تصريح لصحيفة "الغد" نشرته اليوم الثلاثاء أن "السفارة الأردنية فى الرياض تتابع ما نشر عبر مواقع إلكترونية ، وأنها ستقوم بالإعلان عن أى تفاصيل بهذا الشأن".
وكانت تقارير إخبارية نقلت أن الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من القبض على 811 متهما بالإرهاب ، من بينهم ستة أردنيين ، خلال الستة أشهر الماضية.
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