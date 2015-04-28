الخارجية الأردنية : نتابع اعتقال 6 أردنيين بالسعودية بتهم إرهابية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع مع سفارة المملكة بالرياض ، ما نشر عبر مواقع إلكترونية ، حول إعلان السلطات فى السعودية ، قبل يومين ، القبض على ستة أردنيين بتهم إرهابية ، ضمن حملة أمنية انطلقت منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة صباح الرافعى فى تصريح لصحيفة "الغد" نشرته اليوم الثلاثاء أن "السفارة الأردنية فى الرياض تتابع ما نشر عبر مواقع إلكترونية ، وأنها ستقوم بالإعلان عن أى تفاصيل بهذا الشأن".

وكانت تقارير إخبارية نقلت أن الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من القبض على 811 متهما بالإرهاب ، من بينهم ستة أردنيين ، خلال الستة أشهر الماضية.

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