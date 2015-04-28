أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الأردنية : نتابع اعتقال 6 أردنيين بالسعودية بتهم إرهابية

Google+ Print
الخارجية الأردنية : نتابع اعتقال 6 أردنيين بالسعودية بتهم إرهابية الخارجية الأردنية : نتابع اعتقال 6 أردنيين بالسعودية بتهم إرهابية
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع مع سفارة المملكة بالرياض ، ما نشر عبر مواقع إلكترونية ، حول إعلان السلطات فى ، قبل يومين ، القبض على ستة أردنيين بتهم إرهابية ، ضمن حملة أمنية انطلقت منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة صباح الرافعى فى تصريح لصحيفة "الغد" نشرته اليوم الثلاثاء أن "السفارة الأردنية فى الرياض تتابع ما نشر عبر مواقع إلكترونية ، وأنها ستقوم بالإعلان عن أى تفاصيل بهذا الشأن".

وكانت تقارير إخبارية نقلت أن الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من القبض على 811 متهما بالإرهاب ، من بينهم ستة أردنيين ، خلال الستة أشهر الماضية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل