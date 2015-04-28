نيابة جنوب القاهرة تقرر حبس طالبين جامعيين لاتهامهما بالانتماء للإخوان

أمر المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس طالبين جامعيين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بالإضافة لتسليم طلاب آخرين لأسرهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوات الأمن من القبض على كل من م،ا ،وم،ع، وآخرين أثناء سيرهم بمسيرة الإخوان بمنطقة حلوان، وكان بحوزتهم عدد من زجاجات المولوتوف، وعدة هواتف محمولة وإشارات رابعة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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