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البابا تواضروس يطعن على حكم التصريح لمسيحى بالزواج مرة ثانية

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البابا تواضروس يطعن على حكم التصريح لمسيحى بالزواج مرة ثانية البابا تواضروس يطعن على حكم التصريح لمسيحى بالزواج مرة ثانية
أقام البابا تواضروس الثانى بطريرك الأقباط الأرثوذكس، دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن على حكم من محكمة القضاء الإدارى، يلزم الكنيسة بمنح تصريح بالزواج الثانى لشخص مسيحى الديانة.

وحمل الطعن رقم "28032 لسنة 61 قضائية"، طالب خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام البابا بمنح المسيحيين الأرثوذوكس تصريح الزواج الثانى.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قد أصدرت حكما موضوعيا لصالح هانى وصفى دميان، بإلزام الكنيسة الأرثوذكية بمنحه تصريحا بالزواج للمرة الثانية.

وقال الطعن إن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون، وأوضح أن الكنيسة لم تمانع فى منح المدعى تصريحا بالزواج بل طلب المجلس الإكليريكى إحضار الخطيبة، وهو مجرد إجراء تمهيدى وليس قرارا إداريا يجوز الطعن عليه، كما أن المجلس سلطته دينية ولا يخضع فى قراراته التى يصدرها سوى للرئاسة الدينية، فيبحث كل حالة تعرض عليه ويفوض الرأى النهائى للرئاسة الدينية، التى تبدى رأيها وفقا لنصوص كتاب الإنجيل المقدس، ما يكون معه مجلس الدولة غير مختص بنظر القضية.

وأوضح الطعن أن دميان ليس له أى حق شرعى فى الزواج للمرة الثانية، لأن الأصل فى الزواج طبقا لشريعة المسيحيين الأرثوذكس لا يتم إلا مرة واحدة، والاستثناء أن يوافق المجلس على منح تصريح الزواج للمرة الثانية.

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مصر 365