أمن البحر الأحمر يضبط متهما فى 20 قضية اتجار سلاح ومخدرات بالغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة اليوم من ضبط عاطل متهم فى ٢٠ قضية سلاح ومخدرات وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى الصنع.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان يفيد بتمكن النقيبين طارق سكر ومحمد عزت معاونى مباحث القسم من ضبط المدعو "على.ح" وشهرته "سبرتو" عاطل مقيم الدهار الغردقة سبق اتهامه فى عدد ٢٠ قضية سلاح ومخدرات وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى الصنع.

وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نفسه أثناء ارتكابه جرائمه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة.

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