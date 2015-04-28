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مصادر قضائية: النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية يتولى منصبه

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مصادر قضائية: النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية يتولى منصبه مصادر قضائية: النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية يتولى منصبه
صرح مصدر قضائى، عقب رحيل المستشار الجليل عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى توفى صباح اليوم الثلاثاء، بأن أقدم نائب له سوف يتولى المنصب خلفاً له، ومن المقرر أن يصدر قرار جمهورى بذلك.

وكشف المصدر، أن هناك نحو سبعة نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية يجتمعون ويتم تتويج النائب الأول كرئيس للهيئة، وفقاً لاجتماع المجلس الخاص، لافتاً إلى أن النائب الأول المستشار هشام مهنا الاسم الأقرب لتولى المنصب.

ويعد مهنا من الأسماء البازة فى الكشف عن العديد من القضايا الكبرى خلال الفترة الماضية، والذى يؤكد باستمرار أن نحو 65% من قضايا الفساد أصلها شكاوى أفراد، وأن تراجع بلاغات الجهات الإدارية بسبب تورط كبار الموظفين، وأن جرائم أعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا تهدر المليارات.


>- وفاة المستشار عنانى عبد العزيز رئيس النيابة الإدارية عن عمر يناهز 70 عاما

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