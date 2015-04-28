موجز أخبار مصر للساعة1.. مقتل 9 تكفيريين فى مداهمات بـ"سيناء"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لتحركات القوات المسلحة فى سيناء، لملاحقة بؤر الإرهاب، ومقتل 9 تكفيريين فى مداهمات نفذتها القوات فى الشيخ زويد والعريش.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" استعدادات مؤسسة الرئاسة، والحكومة الإسبانية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرتقبة إلى مدريد، والتى يناقش خلالها العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية الهامة؟، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة:

- بيان لقبيلة "الترابين": نتحرك بتنسيق مسبق مع القيادة العامة للجيش

- الجيش والقبائل "إيد واحدة"فى مواجهة المتطرفين بسيناء..مقتل 9 تكفيريين وتدمير بؤر إرهابية.. وانفجار عبوة ناسفة بطريق القوات دون خسائر.. "الترابين" لـ"الإرهابيين": نحوركم حلال لنا وقلوبكم سوادة لرصاصتنا

- ملك إسبانيا يقيم مأدبة عشاء للرئيس السيسى فور وصوله إلى مدريد غدا

- عرض كتاب "وصف مصر" بمتحف مدريد تزامنا مع زيارة السيسى لإسبانيا

- سامح شكرى يغادر نيويورك بعد زيارة ناجحة.. وبحث مع كيرى تطوير العلاقات المصرية الأمريكية..وتنسيق مع الأردن لمواجهة الإرهاب..وطالب بإجراءات جديدة للسنوات الـ5 القادمة لإخلاء الشرق الأوسط من النووى

- سقوط طائرة عسكرية فى منطقة مزار غرب العريش بسبب عطل فنى

- مصدر أمنى بشمال سيناء: طائرة العريش العسكرية بدون طيار.. ولا خسائر بشرية

- عمال مصر يصرخون: "أوقفوا تدمير الصناعة وحافظوا عليها زى فوانيس رمضان".. قيادى عمالى: نستغيث بالحكومة منذ 5 سنوات "وهى ودن من طين وأخرى من عجين".. ورئيس نقابة الغزل: وزراء يعملون ضد تعهدات الرئيس

- بالفيديو.. إيداع "مرسى" مرتديا البدلة الزرقاء قفص المحكمة بـ"التخابر مع قطر"

- المهندس هانى ضاحى وزير النقل فى أجرأ حوار لليوم السابع: نخوض حربا ضد الإهمال ونتصدى بكل حزم للقضاء على المشكلات المزمنة.. بسواعد المصريين نعيد الروح لثانى أقدم سكة حديد فى العالم

- تشغيل حركة الخط الثالث للمترو جزئيا..وتواصل رفع أنقاض قطار العباسية

- بالفيديو والصور:"بالتيمور" الأمريكية تشتعل.. أعمال سلب ونهب بعد قتل الشرطة لشاب أسود.. فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال.. والحرس الوطنى ينتشر فى المدينة.. وأوباما يتعهد بوقف الاحتجاجات

- عودة 140 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 27 غادروا متسللين

- وزير خارجية الإمارات يقبل رأس شيخ الأزهر بمنتدى "تعزيز السلم"

- بالفيديو والصور.. نشوب حريق هائل بعقار فى المهندسين.. و"الحماية المدنية" تدفع بـ10 سيارات للسيطرة على ألسنة اللهب.. ووفاة شاب إثر اختناقه بالأدخنة.. والنيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى

- شريف الشوباشى: فرض الحجاب "إهانة للدين".. وياسر برهامى: لم أفتِ بتكفيره

- عارضة الأزياء جى جى حديد تحتفل بعيد ميلادها الـ20

- سلمى حايك تزور المخيمات السورية وتعقد مؤتمرا لـThe Prophet فى بيروت

- الجميلة هيلارى داف تكشف سر رشاقتها على غلاف مجلة shape

- بالفيديو.. لأول مرة “مرسى” بالبدلة الزرقاء خلال محاكمته بقضية “التخابر مع قطر”

- بالفيديو..النيابة تسلم لمحكمة قضية “صحفى الجزيرة” رد نقابة الصحفيين

- بالفيديو..أحدث طرق التسول بالمترو “تدفع متتباسش متدفعش تتباس”

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