مصدر: طائرة العريش تعرضت لهبوط اضطرارى دون خسائر.. ولجنة فنية تتولى فحصها

قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" إن طائرة عسكرية بدون طيار تعرضت لهبوط اضطرارى نتيجة عطل فنى فى المحرك الخاص بها الساعة الرابعة فجر اليوم بمنطقة مزار غرب العريش، وقد أحاطت الطائرة فور سقوطها عناصر من القوات الخاصة، ووسائل دعم فنى ولوجيستى لحمل الطائرة إلى ورش الصيانة التابعة للقوات الجوية لمعرفة سبب العطل.

وأوضح المصدر أن الحادث لم يخلف أى خسائر بشرية أو مادية، خاصة وأن الطائرة لم تسقط بشكل مفاجئ ولكنها هبطت اضطراريا نتيجة الخلل الفنى، الذى أصاب المحرك، مؤكدا أن هناك لجنة فنية متخصصة ستفحص الطائرة للوقوف على أسباب العطل الذى لحق بها.

- مصدر أمنى بشمال سيناء: طائرة العريش العسكرية بدون طيار.. ولا خسائر بشرية

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- سقوط طائرة عسكرية فى منطقة مزار غرب العريش بسبب عطل فنى

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