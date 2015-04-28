أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شاب يقتل زميله رمياً بالرصاص بسبب الخلاف على 300 جنيه فى الهرم

Google+ Print
شاب يقتل زميله رمياً بالرصاص بسبب الخلاف على 300 جنيه فى الهرم شاب يقتل زميله رمياً بالرصاص بسبب الخلاف على 300 جنيه فى الهرم
شهدت منطقة الهرم بالجيزة، اشتباكات بالرصاص بين صديقين بسبب الخلاف على 300 جنيه، قتل فيها أحدهما وتم القبض على المتهم .

تلقى المقدم مروان مشرف رئيس مباحث الهرم بلاغاً من الأهالى بتبادل إطلاق رصاص ووجود قتيل، فانتقل الرائد محمد مختار معاون المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية اندلاع مشادات كلامية بين شابين صديقين بسبب الخلاف على 300 جنيه، تطورت إلى مشاجرة بالرصاص قتل فيها المتهم "وليد.م" 27 سنة صديقه .

تمكنت قوات الأمن باشراف اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة من ضبط القاتل، وأحاله اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة .


>- القبض على متهم أوثق مأمور ضرائب بالحبال وقتله داخل شقة بفيصل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365