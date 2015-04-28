شاب يقتل زميله رمياً بالرصاص بسبب الخلاف على 300 جنيه فى الهرم

شهدت منطقة الهرم بالجيزة، اشتباكات بالرصاص بين صديقين بسبب الخلاف على 300 جنيه، قتل فيها أحدهما وتم القبض على المتهم .

تلقى المقدم مروان مشرف رئيس مباحث الهرم بلاغاً من الأهالى بتبادل إطلاق رصاص ووجود قتيل، فانتقل الرائد محمد مختار معاون المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية اندلاع مشادات كلامية بين شابين صديقين بسبب الخلاف على 300 جنيه، تطورت إلى مشاجرة بالرصاص قتل فيها المتهم "وليد.م" 27 سنة صديقه .

تمكنت قوات الأمن باشراف اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة من ضبط القاتل، وأحاله اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة .

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