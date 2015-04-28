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وزير التخطيط: 6.5 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة "قرايب"

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وزير التخطيط: 6.5 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة "قرايب" وزير التخطيط: 6.5 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة "قرايب"
أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، أن الدستور رغم نصه على منع الوساطة والمحسوبية "نجد أن هناك ما يقرب من 6 ونصف مليون موظف فى كلهم قرايب"، مشيرا إلى أن القانون الجديد ينص على وجود تقييم على عمل الموظفين ولن يتم ذلك عن طريق الرئيس المباشر.

وأضاف العربى، بكلمته خلال الندوة التى عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اليوم، لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد، أن التدرج الوظيفى فى القانون اشتمل على 10 درجات بدلا من 6 درجات، وتتم الترقية بمرور 3 سنوات، مشيرا إلى أن القانون يعطى الفرصة للشباب، حيث سيتم عمل مسابقات لشغل منصب مدير الإدارة مثلا.

وتابع وزير التخطيط، أنه يمكن أن يفوز بمنصب المدير هذا أحد الشباب، وإذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازة لابد أن توافق الإدارة، وأنه إذا أدى أى موظف عملا إضافيا عن ساعات عمله المقررة سيحصل على بدل إضافى عن عمله، مؤكدا أن الهدف من القانون الجديد شعور المواطن بالرضا.


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