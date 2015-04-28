محافظ القليوبية تعلن الانتهاء من محطة صرف طوخ بتكلفة 60 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظة القليوبية، الانتهاء من إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بـ"أكياد دجوى" التابعة لمركز ومدينة طوخ، وسيتم تسليمها الأسبوع الحالى، حيث قامت بتنفيذها شركة المقاولون العرب بتكلفه 60 مليون جنيه.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه فى إطار النهوض بمستوى الخدمات بقرى المحافظة، تم التأكيد دعم كافة القرى التابعة للمحافظة، حتى يشعر المواطن بالرضا وتحقيق العدل الاجتماعى بين كل أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه لا فرق ولا أفضلية بين القرية والمدينة فى تقديم الخدمات سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو البنية التحتية.