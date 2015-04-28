بطريركية الأقباط بالإسكندرية تحذر من زيارة 6 أماكن تدعى أنها أديرة

حذرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، الشعب القبطى السكندرى وجميع مشرفى الرحلات بالكنائس من زيارة أماكن غير معترف بها رسميا بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشارت الكنيسة، فى بيان تحذيرى صادر عنها، إلى أن هناك أماكن ليست أديرة ومنها، منطقة وادى الريان بالفيوم، ومكان على اسم الأنبا كاراس بوادى النطرون، ومكان للفتيات يسمى دير عمانوئيل بوادى النطرون، ومكان يسمى دير متاؤس الفاخورى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ومكان يسمى يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية، والمشرف عليه نيافة الأنبا بطرس الأسقف العام، ومكان على اسم أبو سيفين يطلق على نفسه دير الزيتونة بطريق العبور.

كما حذرت بطريركية الشباب والشابات من عدم القيام بخلوات روحية أو التقدم بالالتحاق بالرهبنة فى هذه الأماكن، وحذرت الشعب ورجال الأعمال من عدم تقديم العطايا المادية أو العينية لتلك الأماكن.

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