محافظ سوهاج: سيارة للكشف المبكر على أورام الثدى بمعهد الأورام

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء، عن قيام سيارة للكشف المبكر على أورام الثدى بمستشفى معهد الأورام بسوهاج، وذلك بالمجان، ضمن المشروع القومى المتكامل لصحة المرأة برعاية الدكتور عادل عدوى وزير الصحة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن سيارة الكشف المبكر على أورام الثدى متمركزة بمستشفى معهد الأورام بسوهاج، وبها عدد 2 فنيات أشعة مدربين على أعلى مستوى، ومستمرة بالعمل لمدة 45 يوما، وقد تصل إلى 60 يوما بحسب نسب الإقبال عليها، حيث تبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء كخدمة مجانية، والكشف ببطاقة الرقم القومى للمتقدمات للكشف المبكر الذى يعطى فرصة كبيرة جدا للعلاج والشفاء مبكرا دون الدخول فى مشاكل العلاجات الكيماوية.

وحث المحافظ المرأة السوهاجية على التقدم للفحص والاطمئنان على سلامتها، لافتا أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، وبالتالى العلاج المبكر هو أفضل الطرق لزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض، فكلما تم الاكتشاف مبكرا كلما زادت فرصة النجاة وتجنب العلاج القاسى .

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