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مجمع إعلام الإسماعيلية يطالب بدعم التنمية البشرية لخدمة الحياة الإنسانية

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مجمع إعلام الإسماعيلية يطالب بدعم التنمية البشرية لخدمة الحياة الإنسانية مجمع إعلام الإسماعيلية يطالب بدعم التنمية البشرية لخدمة الحياة الإنسانية
قالت عواطف أندراوس، مدير المجمع الإعلامى، إن الحلقة النقاشية التى نظمها المجمع الإعلامى بالإسماعيلية أوصت بالتدريس الأكاديمى لموضوع التنمية البشرية فى المدارس والجامعات ودور التنمية البشرية فى الوصول بالمدرب إلى ما بعد التدريب.

كما أوصت بتحويل التدريب إلى قضية نجاح متدرب وتحديد معايير خاصة للمدرب وقيم محددة للتدريب وأيضا من التوصيات إنشاء معهد خاص للتنمية البشرية ومعتمد من وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات وأخيرا تحديد سقف لعدم المغالاة فى دورات التنمية البشرية، أدار الحوار عصام حلمى خبير التنمية البشرية بالقاهرة.

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مصر 365

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