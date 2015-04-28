مجمع إعلام الإسماعيلية يطالب بدعم التنمية البشرية لخدمة الحياة الإنسانية

قالت عواطف أندراوس، مدير المجمع الإعلامى، إن الحلقة النقاشية التى نظمها المجمع الإعلامى بالإسماعيلية أوصت بالتدريس الأكاديمى لموضوع التنمية البشرية فى المدارس والجامعات ودور التنمية البشرية فى الوصول بالمدرب إلى ما بعد التدريب.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما أوصت بتحويل التدريب إلى قضية نجاح متدرب وتحديد معايير خاصة للمدرب وقيم محددة للتدريب وأيضا من التوصيات إنشاء معهد خاص للتنمية البشرية ومعتمد من وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات وأخيرا تحديد سقف لعدم المغالاة فى أسعار دورات التنمية البشرية، أدار الحوار عصام حلمى خبير التنمية البشرية بالقاهرة.