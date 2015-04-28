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ضبط 11 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالأقصر

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ضبط 11 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالأقصر ضبط 11 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالأقصر
شنت مديرية بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز أسفرت عن ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة .

وقال مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن المخالفات تنوعت ما بين البيع بأعلى من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع خبز مدعم وتجميع خبز بلدى مجفف، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب فى الأوزان.
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مصر 365

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