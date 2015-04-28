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إصابة أمين شرطة فى السيطرة على حريق هائل بالمنوفية

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إصابة أمين شرطة فى السيطرة على حريق هائل بالمنوفية إصابة أمين شرطة فى السيطرة على حريق هائل بالمنوفية

اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية

أصيب أمين شرطة بإدارة الحماية المدنية والاطفاء بمديرية أمن المنوفية فى السيطرة على حريق هائل بأحد المنازل بقرية عمروس التابعة لمركز الشهداء

كان قد تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الشهداء  بنشوب حريق بمنزل ملك مسعود محمد مرزوق ( 60 سنة- فلاح).

وعلى الفور انتقلت قواد الإطفاء وأثناء إخماد الحريق أصيب علاء هلال عثمان (39 سنة- أمين شرطة) من قوة وحدة الإطفاء.

 وبسؤال مالك المنزل رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي مما أدى إلى نشوب الحريق ولم يتهم أحدًا ونفى وجود شبهة جنائية ،تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحويله الى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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