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تحصين 21 ألف طائر ضد انفلونزا الطيور بالمنوفية

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تحصين 21 ألف طائر ضد انفلونزا الطيور بالمنوفية تحصين 21 ألف طائر ضد انفلونزا الطيور بالمنوفية

تعبيرية

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لتحصين الطيور  ضد مرض انفلونزا الطيور بمركزى أشمون وشبين الكوم ، وذلك فى إطار مكافحة فيرس انفلونزا الطيور ومنعا لانتشاره وانتقاله للانسان.

وأكد الدكتو رمجدى أبو الليل ، وكيل وزاره الطب البيطرى بالمنوفية  أنه تم تحصين 21 ألف طائر بتحصينات خاصة بالمرض بـ 4 حضانات بمركزى شبين الكوم وأشمون .

وأضاف وكيل الوزارة  أن المديرية مازالت تجرى تحصينات يوميا للطيور بكافه الحضانات على مستوى المحافظة لمكافحة فيرس انفلونزا الطيور، مؤكدا على أن التحصنات تجرى مجانا  .

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