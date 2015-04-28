تحصين 21 ألف طائر ضد انفلونزا الطيور بالمنوفية

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لتحصين الطيور ضد مرض انفلونزا الطيور بمركزى أشمون وشبين الكوم ، وذلك فى إطار مكافحة فيرس انفلونزا الطيور ومنعا لانتشاره وانتقاله للانسان.

وأكد الدكتو رمجدى أبو الليل ، وكيل وزاره الطب البيطرى بالمنوفية أنه تم تحصين 21 ألف طائر بتحصينات خاصة بالمرض بـ 4 حضانات بمركزى شبين الكوم وأشمون .

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية مازالت تجرى تحصينات يوميا للطيور بكافه الحضانات على مستوى المحافظة لمكافحة فيرس انفلونزا الطيور، مؤكدا على أن التحصنات تجرى مجانا .