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إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بأسيوط بسبب حمار

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إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بأسيوط بسبب حمار إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بأسيوط بسبب حمار

 

مديرية أمن أسيوط

تسبب مرور حمار سريعا بعرض الطريق في إصابة ثلاثة أشخاص بقرية الزاوية بمركز أسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن أسيوط إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق أسيوط الغنايم وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء قدوم السيارة (11486) ملاكي أسيوط قيادة ( ممدوح محمد ابو اليسر ) 40 سنة ، موجه بالتربية والتعليم واثناء توجهه إلى عمله ، مر ” حمار ” سريعاً من أمام السيارة .

وحاول قائد السيارة تفاديه ، ولكن اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة وارتطم بأحد أعمدة الانارة بالطريق واقتلعه واصيب اثنين اخرين من المواطنين تصادف وجودهم بالطريق واصابة قائد السيارة.

ونقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الايمان العام بأسيوط للعلاج اللازم ، وتحرر المحضر اللازم ، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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