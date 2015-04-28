تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور علي «حمار» داخل مطار القاهرة

تجري سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور علي “حمار” تائه أمام صالة الوصول رقم “3″ بمبني الركاب رقم “1″ المعروف بالمطار القديم.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن سلطات الأمن تقوم بتفريغ شرائط كاميرات المراقبة التي سجلت بساحات انتظار السيارات حتى يتم تحديد أماكن دخول “الحمار” , ويتم تأمينها لعدم تكرار مثل هذا الحادث خاصة أن هناك مهبط طائرات بمساحات واسعة ومثل تلك الواقعة قد تتسبب في كارثة خاصة في حالات الإقلاع أو الهبوط للطائرات.

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني أن وزير الطيران وجه تعليمات بإجراء تحقيق عاجل في واقعة عثور رجال امن شركة ميناء القاهرة الجوي علي “حمار” بمنطقة الجراجات , وإبلاغه فور بنتائج التحقيقات ومن المتسبب في الواقعة.

وقال المصدر تمت السيطرة علي “الحمار” ونقله بأحدي عربات النقل إلي خارج المطار فور ظهوره بمنطقة الجراجات , وأشار إلي انه تم التنسيق مع شرطة ميناء القاهرة الجوي لبحث ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء مسح للمناطق الصحراوية المتاخمة للمطار والتي من الممكن أن تسلكها الحيوانات لتصل إلي حرم المطار.