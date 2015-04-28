مصدر أمنى بشمال سيناء: طائرة العريش العسكرية بدون طيار.. ولا خسائر بشرية

أكد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن الطائرة التى سقطت فى منطقة غرب مزار العريش منذ قليل هى طائرة بدون طيار ولم تتسبب فى أى خسائر بشرية.

وكان شهود عيان، قالوا إن طائرة عسكرية سقطت فى منطقة مزار غرب العريش.

وهرعت إلى المكان قوات أمنية طوقت المكان ومنعت اقتراب المواطنين من موقع سقوط الطائرة، التى سقطت فى منطقة صحراوية خالية من السكان.

وقال مصدر أمنى: إن عطلا فنيا وراء سقوط الطائرة.

- سقوط طائرة عسكرية فى منطقة مزار غرب العريش بسبب عطل فنى