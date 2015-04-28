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عودة 140 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 27 غادروا متسللين

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عودة 140 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 27 غادروا متسللين عودة 140 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 27 غادروا متسللين
استقبل منفذ السلوم، منذ صباح أمس الاثنين، وحتى الآن 140 مصريا عائدين من ليبيا، من بينهم 113 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و27 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 38 ألفا و956 مصريا، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردا على ذبح 21 مصريا هناك.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت وصول 140 مصريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 27 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء اجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.

وأشار مدير أمن مطروح إلى تراجع أعداد عودة المصريين من ليبيا، بشكل كبير، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية منذ حوالى شهر بعد تزايد أعداد العائدين خلال الأزمة التى أعقبت إعدام 21 مصريا على أيدى الجماعات الإرهابية بليبيا.


>- منفذ السلوم يستقبل 129 مصريا عائدين من ليبيا بينهم 25 غادروا متسللين
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