عرض كتاب "وصف مصر" بمتحف مدريد تزامنا مع زيارة السيسى لإسبانيا

تقيم سفارة مصر فى مدريد، مجموعة من الأنشطة، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسبانيا، حيث سيتم تنظيم ندوة مع جريدة "سينكو"، وهى ثانى أكبر صحيفة توزيعا فى المجال الاقتصادى فى إسبانيا مع الشركات المصرية والإسبانية.

كما سيتم إقامة عرض نسخة أصلية من كتاب "وصف مصر" من 1812، وهى موجودة فى إسبانيا منذ 50 عاما، سيقيمها المركز الثقافى المصرى فى المتحف الوطنى بمدريد، بعد غد، الخميس.

وكتاب "وصف مصر" عبارة عن 20 مجلدًا بعنوان "وصف مصر"، أو مجموع الملاحظات والبحوث التى تمت فى مصر خلال الحملة الفرنسية، تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر، حيث اصطحب نابليون بونابرت معه فريقًا من العلماء من كافة التخصصات ليسجلوا ملاحظاتهم.

وبعد عودة الفريق إلى فرنسا قام وزير الداخلية الفرنسية آنذاك جان أنطوان شبتال، فى 18 فبراير 1802 بتشكيل لجنة بين أعضاء فريق العلماء والملاحظين، فتشكلت لجنة من 8 أعضاء قامت بجمع ونشر كافة المواد العلمية الخاصة بالحملة، والتى كانت عبارة عن 10 مجلدات للوحات، منها 74 لوحة بالألوان، وأطلس خرائط، و9 مجلدات للدراسات، وقد ترجمه زهير الشايب.

>