تشييع جنازة رئيس هيئة النيابة الإدارية عصر اليوم من مسجد الحصرى بأكتوبر

قال المستشار إسلام إحسان عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه سيتم تشيع جنازة المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية عصر اليوم الثلاثاء من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر .

وأضاف المستشار إحسان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المستشار عنانى عبد العزيز كان قد أصيب بوعكة صحية وتوفى داخل مستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز الـ70 عاما .

- وفاة المستشار عنانى عبد العزيز رئيس النيابة الإدارية عن عمر يناهز 70 عاما

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