أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حى غرب الإسكندرية يسلم 145 باكية للباعة الجائلين

Google+ Print
حى غرب الإسكندرية يسلم 145 باكية للباعة الجائلين حى غرب الإسكندرية يسلم 145 باكية للباعة الجائلين
قام حى غرب بالاسكندرية وتحت إشراف اللواء أحمد متولى رئيس الحى، بتسليم عدد 145 باكية للباعة الجائلين وتسكينها بمنطقة عامود السوارى بحى غرب كمرحلة ثانية بالتنسيق مع نقابة الباعة الجائلين، حيث تم تسكين الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور شرطة المرافق بقيادة العميد محسن إبراهيم رئيس شرطة المرافق، ورجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية ورجال شرطه قسمى كرموز ومينا البصل، والعميد محمد أبو شبانه سكرتير عام الحى ومعاون رئيس الحى للازالة والإشغالات، وموظفى إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحى.

من جهه أخرى قام اليوم حى المنتزه أول، برئاسة اللواء فوزى المراسى رئيس الحى، من خلال الإدارة المختصة بالحى برفع 202.040 طن قمامة بقطاع خورشيد، كما تم رفع 11.420 طن قمامة بقطاع المندرة وسيدى بشر بإجمالى 213.460 طن.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحى اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية وعمل 10 محاضر (5 محاضر بيئة- 5 محاضر لسيارات بدون غطاء) ضد المخالفين من المواطنين وأصحاب المحلات والمنشآت المتسببة فى إلقاء القمامة فى الشارع طبقاً لأحكام القانون.

وشن حملة ضد النباشين أسفرت على التحفظ على 1 عربة كارو خشب و1 تروسيكل حديد بـ3 عجلات و4 جونيات كبيرة بالفرز و17 جوالا صغيرا بالفرز. يأتى ذلك فى إطار اهتمام حى المنتزه أول بمنظومة النظافة وللحفاظ على بيئة نظيفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365