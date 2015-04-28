حى غرب الإسكندرية يسلم 145 باكية للباعة الجائلين

قام حى غرب بالاسكندرية وتحت إشراف اللواء أحمد متولى رئيس الحى، بتسليم عدد 145 باكية للباعة الجائلين وتسكينها بمنطقة عامود السوارى بحى غرب كمرحلة ثانية بالتنسيق مع نقابة الباعة الجائلين، حيث تم تسكين الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور شرطة المرافق بقيادة العميد محسن إبراهيم رئيس شرطة المرافق، ورجال مباحث مديرية أمن الإسكندرية ورجال شرطه قسمى كرموز ومينا البصل، والعميد محمد أبو شبانه سكرتير عام الحى ومعاون رئيس الحى للازالة والإشغالات، وموظفى إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحى.

من جهه أخرى قام اليوم حى المنتزه أول، برئاسة اللواء فوزى المراسى رئيس الحى، من خلال الإدارة المختصة بالحى برفع 202.040 طن قمامة بقطاع خورشيد، كما تم رفع 11.420 طن قمامة بقطاع المندرة وسيدى بشر بإجمالى 213.460 طن.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحى اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية وعمل 10 محاضر (5 محاضر بيئة- 5 محاضر لسيارات بدون غطاء) ضد المخالفين من المواطنين وأصحاب المحلات والمنشآت المتسببة فى إلقاء القمامة فى الشارع طبقاً لأحكام القانون.

وشن حملة ضد النباشين أسفرت على التحفظ على 1 عربة كارو خشب و1 تروسيكل حديد بـ3 عجلات و4 جونيات كبيرة بالفرز و17 جوالا صغيرا بالفرز. يأتى ذلك فى إطار اهتمام حى المنتزه أول بمنظومة النظافة وللحفاظ على بيئة نظيفة.

>