ضبط 20 فتاة بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق بشارع الهرم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط 75 قضية آداب بينهم 20 فتاة "ممارسة دعارة وتحريض على الفسق" فى حملة مكبرة على شارع الهرم.

وتأكيدا على ضبط كافة أنواع الجريمة، قاد اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى الحملة بالاشتراك مع العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات بالإدارة والعقيد عصام أبو عرب والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق على شارع الهرم، وتم فحص المنشآت غير المرخصة والمقاهى والملاهى الليلة، وتم ضبط 20 فتاة بتهمة ممارسة الدعارة، يقمن باستقطاب راغبى المتعة من المقاهى وأيضا تحريضهم على الفسق داخل الملاهى الليلة بالرقص بملابس مثيرة.

كما تم ضبط 55 قضية متنوعة ومخالفة تتمثل فى إدارة منشأة غير مرخصة، وتقديم خمور بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وتم تحرير محاضر بالحملة وإرسالها إلى النيابة للتحقيق.