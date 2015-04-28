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تأجيل محاكمة «خلية الماريوت» لجلسة 9 مايو لإطلاع الدفاع على تقرير اللجنة الفنية

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تأجيل محاكمة «خلية الماريوت» لجلسة 9 مايو لإطلاع الدفاع على تقرير اللجنة الفنية تأجيل محاكمة «خلية الماريوت» لجلسة 9 مايو لإطلاع الدفاع على تقرير اللجنة الفنية

 

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الماريوت”، الى جلسة 9 مايو القادم، لتمكين الدفاع من الإطلاع على تقرير اللجنة الفنية فيما يتعلق بتفريغ محتوى الاحراز.

وردًا منه على ما أفاد به خطاب نقابة بأن المتهمين ليس مصرحًا لهم بالعمل من النقابة، قال المحامى خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع ، ان المتهمين يندرجون تحت اطار الصحفيين الأجانب، وبالتالى فمن البديهى قانونًا ان يحصلوا على تصريح الإعتماد بالعمل الصحفى من الهيئة العامة للإستعلامات وليس من نقابة الصحفيين.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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