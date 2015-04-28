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وزير الطيران يناقش أمن وسلامة الطائرات مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي

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وزير الطيران يناقش أمن وسلامة الطائرات مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي وزير الطيران يناقش أمن وسلامة الطائرات مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي

التقى الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى بنائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي للشرق الأوسط وأفريقيا “الأياتا” حسين دباس، تناول اللقاء التعاون المثمر بين شركات وهيئات الطيران المدني المصري ومنظمة “الاياتا”، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ومنها أمن وسلامة الطيران والمطارات والسلامة البيئية ومشكلات الانبعاثات الحرارية .

وأشاد الطيار حسام كمال بدور منظمة “الاياتا” في تدعيم علاقات التعاون بين شركات الطيران العالمية والجهود التى تقوم بها المنظمه ولجانه المتخصصة لدعم سبل التعاون بين شركات الطيران العالمية لتوفير ونشر وتبادل المعلومات فيما بينها مع الالتزام التام بأسس السلامة حماية البيئة .

وأكد الوزير أن تستفيد من خبرات الأياتا في مجال تبسيط وتيسير إجراءات السفر بالمطارات المصرية .
> وقال حسين دباس نائب رئيس الأياتا للشرق الأوسط وأفريقيا إن قطاع الطيران المصرى يعمل تقديم عدد كبير من الاصلاحات ومشروعات التوسع والتطوير بالمطارات وتزويدها بأحدث الامكانات والتزامها بمعايير السلامة والأمان .

كما أشاد بتوجه قطاع الطيران المصري للتعاون مع القارة الإفريقية وتفعيل مقرر ياموسكرو لفتح الأجواء بين 11 دولة افريقية مما يسهم في زيادة الحركة الجوية بين دول القاهرة .

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